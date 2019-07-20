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20.07.2019 20:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

По наводнению в Иркутской области работает "горячая линия" прокуратуры

Текст: Юрий Гаврилов

С 15 июля на созданную прокуратурой Иркутской области по предложению главного надзорного органа страны "горячую линию" обратились за помощью 243 гражданина, пострадавших в результате паводка. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Там уточнили, что по некоторым из этих обращений были незамедлительно организованы проверки. Кроме того, пострадавшим от стихии дают разъяснения об основаниях и порядке получения мер государственной поддержки, о процедуре обследования поврежденных водой домов с целью установления их пригодности для дальнейшего проживания, а также о полномочиях государственных органов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС
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В сообщении сказано, что по телефону 8-908-773-38-77 жители пострадавших от наводнения районов могут сообщить прокурорам о трудностях, с которыми они сталкиваются в условиях чрезвычайной ситуации, а также получить консультацию юристов по любым возникающим вопросам.

Напомним, что паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате стихийного бедствия погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. Уже подсчитано, что в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог, повреждены 22 автомобильных моста.

В настоящее время в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. Правительство РФ выделило пострадавшему от стихии региону около 17 млрд рублей. На помощь его жителям пришли сотрудники МЧС, военные, а также волонтеры. ...

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