В горах КБР спасли сорвавшегося со склона альпиниста

В высокогорной зоне Кабардино-Балкарии удалось спасти альпиниста, который сорвался во время восхождения. Об этом в субботу сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Инцидент произошел в пятницу в Черекском районе на высоте 3400 метров. Экстремал из Белгородской области получил травмы во время покорения горы Джангитау. Удалось эвакуировать мужчину в альплагерь "Безенги" только в субботу утром на частном вертолете.

Сейчас пострадавшего с закрытым переломам ноги и разрывом связок готовят к дальнейшей транспортировке. В его эвакуации принимали участие одна единица техники и четыре человека из эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.