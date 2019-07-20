В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро

В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров. Поводом для конфликта стало то, что пассажиры не смогли ответить на вопрос агрессивно настроенного мужчины.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что поножовщине предшествовала драка. Агрессивно настроенный пассажир стал избивать двух глухонемых парней, потом достал нож. Очевидцы пытались скрутить нападавшего.

Также пассажиры сообщили о случившемся машинисту по громкой связи. Поезд остановился на "Пушкинской" и стоял несколько минут до появления полиции.

Согласно релизу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нападавшего задержали на станции метро "Пушкинская".

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Пострадавших пассажиров увезли в больницу с ножевыми ранениями.