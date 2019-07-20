В Петербурге в фестивале сапсерфинга приняли участие журналистки "РГ"

В Петербурге прошел IV международный фестиваль сапсерфинга "ФонтанкаSUP", в котором приняли участие более 1300 человек из четырех стран. Среди них на досках-сапбордах по рекам и каналам города прошли и журналистки "Российской газеты".

SUP-фестиваль - не спортивное соревнование, тем не менее конкурсная составляющая здесь присутствует: в этом году жюри оценивало участников по нескольким номинациям. Это и "самый лучший костюм", и "оформление доски", и костюм питомца (ведь многие взяли с собой на доски собак, хомячков)…

А потому шествие на сапах по водным путям Петербурга превращается в настоящее карнавальное шоу. Драконы и динозавры, принцессы и арабские шейхи, морские цари с русалками, пираты, монахи Шаолиня, львы, орлы и куропатки… Героем дня стал красноармеец Петруха: напялив на голову Буденовку, он укрепил на носу своего сапборда детскую лошадь-качалку. Поскольку этот конь-огонь был красного цвета, зрители тут же окрестили костюм "купанием красного коня". Не обошлось, конечно, и без выразительной "группы в полосатых купальниках" - сразу несколько участников шоу нарядились тиграми. А еще здесь можно было встретить индейцев на пирогах, бразильцев, имитирующих народный карнавал и самых настоящих, неряженых китайцев - команда жителей Поднебесной так отметила 70-летие российско-китайской дружбы.

Фото: Ольга Штраус/РГ

Хэштег, под которым проходит фестиваль - "В Питере - плыть!", собирает немало зрителей. Многие сопровождают кавалькаду практически на всем протяжении пути, а это - восемь километров, две реки (Мойка и Фонтанка), два канала (Грибодоедова и Крюков), а также 33 моста.

Наши журналистки - Евгения Цинклер и Мария Голубкова - нарядились в красные бальные платья в пол - праздник так праздник! На доску-сап прикрепили логотип "Российской газеты" и финишировали весьма достойно. И это при том, что Мария Голубкова впервые встала на сапборд буквально за день до фестиваля.

- Просто я люблю пробовать все новое, от кулинарных рецептов до развлечений, - так объяснила она свое решение участвовать в заплыве.- И хотя никаким фанатом обычно не становлюсь, мне важно убедиться, что то или иное дело у меня получается (или не получается - тоже результат!).

А Женя Цинклер, которая участвует в сап-фестивалях не первый раз, отмечает, что самое привлекательное в нем - увидеть любимый город с необычного ракурса. И хотя каждая, конечно, не раз совершала поездки по рекам и каналам Петербурга на прогулочных корабликах, обе в один голос уверяют, что сап - это совсем иное дело. Все равно что сравнивать пешие прогулки по городу с автомобильными поездками.