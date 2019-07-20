В Петрозаводске мировые силачи сдвинули с места российский танк Т-80

В Петрозаводске впервые прошли международные соревнования по силовому экстриму. Силачи из многих стран мира сдвинули с места российский танк Т-80 весом в 46 тонн.

Российский этап соревнований по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" прошел на набережной Онежского озера. Состязались 12 спортсменов - обладатели чемпионских титулов из России, Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Великобритании, Эстонии, Республики Беларусь, Грузии и других стран. Они работали в командах по три человека. Танк предоставили для соревнований по приказу министра обороны Сергея Шойгу. Впервые в современной истории "Летающий танк" стал спортивным снарядом для силачей.

Сами же соревнования Петрозаводск принимал не случайно. Здесь работает основное производство профессионального спортивного оборудования, поставляющее свои тренажеры по всему миру, в том числе и в воинские части. Уличный тренажерный зал на набережной Онежского озера и стал площадкой для состязаний "Богатырей мира".