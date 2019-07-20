Машины БРДМ-2 форсировали Керченский пролив в память героев Эльтигена

В Керченском проливе межрегиональная общественная организация "Военно-техническое общество" провела патриотическую акцию "Дорога мужества", во время которой был повторен исторический эпизод Великой Отечественной войны - Керченско-Эльтигенской операции 1943 года.

Три экипажа машин БРДМ-2 с бортовыми номерами 253, 277, 777 рано утром в субботу вошли в воду в Тамани и в сопровождении пограничного катера на полном ходу отправились в сторону села Героевское на берегу Керченского пролива, где установлен памятник героям Эльтигена. Цель форсирования, по словам организаторов - отдать память героям событий Великой Отечественной и их беспримерному мужеству.

13-километровый переход занял около трех часов. Не обошлось и без незапланированных приключений: примерно в середине маршрута одна из машин заглохла. Но техническую проблему быстро решили. Профессионализм и мастерство водителей, которые не раз преодолевали Керченский полив, помог около 10 часов прибыть к месту назначения под восторженные крики керченцев "Ура!"

- Мы повторили путь, пройденный Керченско-Эльтигенским десантом 1943 года, - рассказал руководитель Военно-технического общества Алексей Мигалин. - Тогда до этой операции советским войскам не удавалось закрепиться на берегу, чтобы создать плацдарм наступления на Крым. Сейчас мы проводим это мероприятие уже третий раз, чтобы сохранить историческую память. Мы хотим показать всем, что память о героях, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины, будет жить в сердце нашего народа вечно!

В завершении участники акции торжественно передали символическое Знамя Победы музею истории Эльтигенского десанта и возложили венки к братской могиле.