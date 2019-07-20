Сочинцы похитили почти 2000 "квадратов" участка санатория МВД России

Прокуратура Кубани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении земельного участка, принадлежащего санаторию "Салют", в отношении пятерых жителей Сочи. Фигуранты обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, с 1 октября 2015 года по 28 сентября 2017 года сочинцы подготовили документы для умышленного завладения частью земельного участка, принадлежащего федеральному учреждению здравоохранения "Санаторий "Салют" МВД России.

Введя в заблуждение представителей госорганов, занимающихся регистрацией объектов недвижимости, они предоставили заранее сфальсифицированные документы, а также техническую документацию. Это позволило сформированный "лишь на бумаге" земельный участок площадью более 1,7 тысячи квадратных метров, фактически принадлежащий санаторию, оформить в собственность на одного из участников преступления.

Злоумышленники зарегистрировали участок в границах федеральной собственности и реализовали его третьим лицам, причинив ущерб государству на общую сумму 11,6 миллиона рублей.

В зависимости от роли и участия в совершении преступления в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражей, домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На их имущество (квартиры, нежилые помещения, а также земельные участки), в том числе дорогостоящие транспортные средства (вертолет, автомобили) наложен арест.

Санкция за преступление предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы, а также дополнительные виды наказаний в виде штрафов и ограничения свободы.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи.