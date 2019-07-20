"Спартак" упустил победу в Ростове-на-Дону

Московский "Спартак" во втором туре Российской премьер-лиги не смог удержать победу в гостевом матче против "Ростова" - 2:2. Хозяева ушли от поражения в самом конце встречи.

В первом туре "Спартак" переиграл "Сочи" благодаря голу Самуэля Жиго, при этом не показав и капли той игры, которую обещал главный тренер команды Олег Кононов. Во втором туре красно-белые играли на порядок лучше, однако победить так и не смогли.

Стартовый состав "Спартака" по сравнению с матчем против "Сочи" претерпел несколько изменений. В стартовом составе вышли Андрей Ещенко, Аяз Гулиев и Эсекьель Понсе. Ещенко, впрочем, еще по ходу первого тайма из-за травмы был вынужден покинуть поле, его заменил Николай Рассказов. Валерий Карпин никаких изменений не сделал.

Ростовчане открыли счет после контратаки. Эльдор Шомуродов навесил на Алексея Ионова, удар которого отразил Александр Максименко. Мяч снова оказался у Ионова, он переадресовал его Матиассу Норманну, а тот переадресовал его на другой фланг на Хорена Байрамяна. Максименко бросил под удар, но мяч пролетел в ворота мимо него.

Спустя минуту радость трибун сменилась унынием. Евгений Чернов в своей штрафной сыграл крайне неаккуратно против Зелимхана Бакаева, и арбитр показал на точку. Луис Адриано с точки развел мяч и вратаря Сергея Песьякова в разные стороны.

Во втором тайме команды продолжили время от времени обмениваться опасными атаками. Но забить смог "Спартак". После подачи углового капитан команды Гергий Джикия вколотил готовой мяч в сетку.

"Ростов" ринулся отыгрываться и какое-то время "Спартак" был вынужден отбиваться. Но все старания перечеркнула ошибка в самом конце встречи, когда вышедший на замену Александр Зуев без особых проблем поразил ворота "Спартака" после отменного паса партнера. Защитники московского клуба в этом эпизоде оказались в роли зрителей. Максименко же шансов спасти не имел.

После этого матча у "Ростова" и "Спартака" по 4 набранных очка и они догнали в таблице тульский "Арсенал". В воскресенье пройдут еще 4 матча второго тура РПЛ.