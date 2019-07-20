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20.07.2019 14:30
Рубрика: Общество

Ученые рассказали о возможной связи рентгена и рака

Текст: Руслан Мельников
Даже относительно небольшие дозы радиации, получаемые, например, при прохождении рентгена, могут вызвать развитие онкологических заболеваний.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К такому выводу пришли исследователи из Института Сенгера и Кембриджского университета, которые изучали влияние низких доз радиации на мышей.

Как пишет MedicalXpress, ученые выяснили, что даже небольшое облучение увеличивает количество мутировавших клеток, способных спровоцировать рак. При этом отмечается, что введение подопытным мышам антиоксиданта перед облучением способствовало росту здоровых клеток, которые вытеснили и заменили мутировавшие клетки.

Фото: iStock
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В публикации говорится о том, что низкие дозы радиации, такие как облучение, получаемое при медицинских обследованиях, считаются безопасными, поскольку они вызывают небольшое повреждение ДНК и, по-видимому, минимальное влияние на долгосрочное здоровье. Но другие последствия воздействия низких уровней радиации оставались неизвестными.

Впрочем, один из исследователей Фил Джонс признал, что компьютерная томография и рентген все же имеют очень низкий уровень риска. А для того, чтобы понять результаты воздействия небольших доз радиации на человеческий организм, необходимы дополнительные исследования.

Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание Онкология: как победить рак
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