Российские школьники взяли шесть медалей на олимпиаде по математике

Стали известны результаты 60-й Международной математической олимпиады для школьников, которая завершилась на этой неделе в Великобритании. Сборная России завоевала две золотые и четыре серебряные медали. В интеллектуальном состязании приняли участие команды из более чем 100 стран.

Уже завтра, 21 июля, состоится торжественная передача флага олимпиады России, которая примет следующее, 61-е по счету международное математическое соревнование.

"Войдя в мировую шестерку лучших, наши школьники и тренерский коллектив подтвердили высокий уровень подготовки российской школы в точных науках, - прокомментировала новость министр просвещения Ольга Васильева. - Мы ждем возвращения ребят и с гордостью принимаем эстафету Международной математической олимпиады, флаг которой наша команда привезет на Родину".

По словам министра, в 2020 году Санкт-Петербург станет центром "притяжения математических талантов со всего мира". Будет сделано все необходимое для того, чтобы олимпиада прошла в России на высочайшем уровне.

Состязания для юных математиков включают два испытания с тремя задачами в каждом. Работы ребят оценивает международное жюри.

Все школьники, которые завоевали медали, а также руководители команд, получат премии от 400 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, ребята могут поступить в любой вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Среди победителей и призеров: Олег Смирнов (школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова) - золото; Тимофей Ковалев (школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова) - золото; Валерий Кулишов (школа № 57, Москва) - серебро; Иван Гайдай-Турлов (школа № 57) - серебро; Владимир Петров (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург) - серебро. Алексей Львов (гимназия № 6 "Горностай", Новосибирск) - серебро; Руководил сборной доцент Московского физико-технического института П.А. Кожевников, его заместители - доцент Санкт-Петербургского государственного университета Ф.В. Петров и учитель Президентского физико-математического лицея № 239 К.А. Сухов.