Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя

Российский боксер Максим Дадашев отправлен в больницу с отеком мозга. Врачи проводят трепанацию черепа. Травмы он получил во время боя против Субриэля Матиаса из Пуэрто-Рико.

Минувшей ночью в США прошел крупный вечер профессионального бокса, в одном из поединков которого встречались россиянин Максим Дадашев и Субриэль Матиас из Пуэрто-Рико.

После 11-го раунда команда Дадашева приняла решение остановить бой, а сам боксер потерял сознание. Врачи приняли решение об экстренной госпитализации.

В ходе обследования был выявлен тяжелый отек мозга. Врачи приняли решение срочно оперировать россиянина. Ему провели трепанацию черепа.

28-летний Дадашев провел 14 боев в статусе профессионала. Он одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России. 27-летний Маттиас имеет в активе 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.