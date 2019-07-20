Саудовский король одобрил увеличение военного контингента США

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд одобрил размещение на территории страны дополнительного контингента вооруженных сил США. Такую информацию в пятницу распространило Саудовское агентство печати.

По мнению министерства обороны, американские военнослужащие укрепят безопасность в регионе, а также усилят сотрудничество между Вашингтоном и Эр-Риядом, пишет ТАСС.

Ранее телеканал CNN сообщил, что на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном, США планируют отправить на авиабазу в Саудовской Аравии еще 500 военных. Это часть плана Вашингтона по развертыванию тысячи военнослужащих на Ближнем Востоке.