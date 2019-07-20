Сергей Лазарев стал президентом Шахматной федерации Москвы

Новым президентом Шахматной федерации Москвы стал Сергей Лазарев, сменивший на этом посту Владимира Палихату.

20 июля состоялось внеочередное заседание президиума Шахматной федерации Москвы, на котором состоялись выборы нового главы этой организации. Кандидатура президента Шахматной федерации ЦФО, члена наблюдательного совета Федерации шахмат России, кандидата экономических наук Сергея Лазарева была поддержана единогласно.

Он был выбран президентом на четыре года. До этого ФШМ на протяжении девяти лет руководил Владимир Палихата.

В интервью ТАСС Лазарев пообещал повысить уровень проводимых турниров, работать над привлечением спонсоров и усилить спортивную составляющую ШФМ.

- Главный вопрос, сдерживающий развитие московских шахмат, - это отсутствие своего специализированного дома, помещения, в котором проводились бы ключевые шахматные события города, - сказал Лазарев ТАСС. - Учитывая, что согласно опросам в шахматы в Москве играет более 600 тысяч человек, а в год проводится более 1500 турниров, эта проблема видится особенно актуальной. Мы рассчитываем на поддержку мэрии Москвы в решении этого вопроса.