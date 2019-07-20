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20.07.2019 20:56
Рубрика: В мире

СМИ: США могут не вернуться на Луна из-за технических проблем

Текст: Александр Саможнев

Американцы могут не вернуться на Луну из-за проблем с финансированием миссии, разработкой тяжелой ракеты для полета и космических скафандров для высадки на лунный грунт, прогнозирует газета The Washington Post.

В материале отмечается, что администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне в рамках программы "Артемида". Специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Издание сомневается, что США удастся реализовать столь масштабную программу, подобную Appolo. С 1972 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не может вернуть человека на Луну. "Необходимы ракета, скафандры и деньги", - поясняет ситуацию автор статьи.

Подчеркивается также, что для выполнения поставленных задач необходимо аккумулировать от 20 до 30 миллиардов долларов. В то время как на следующий финансовый год, который начнется с 1 октября, на эти цели выделяется всего 1,6 миллиарда долларов.

Специалисты разочарованы также тем обстоятельством, что пока не готова тяжелая ракета Space Launch System (SLS) для направления космического корабля на Луну.

Проектирование ее отстает от графика. Кроме того, у NASA нет лунного посадочного модуля и современных скафандров.

В мире США Общество Космос Освоение Луны
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