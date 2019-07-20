S&P подтвердило кредитный рейтинг России инвестиционного уровня

Новости

Более 25 тысяч российских мусульман отправятся в этом году в хадж 01:02
Плавательный центр "Лужники" откроется осенью 00:51
Число отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 75 человек 00:09
"Ростов" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ 00:05
Путин не увидел изменений в ситуации на Украине после выборов президента 00:00
На борту задержанного Ираном британского танкера есть россияне 19.07.2019
Косачев: РФ готова помочь в разрешении конфликта между Ираном и Западом 19.07.2019
Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери 19.07.2019
Путин предупредил о последствиях конфронтации США и Ирана 19.07.2019
Путин не верит в теорию заговора вокруг Скрипаля 19.07.2019
В Донбассе подорвался грузовик с пьяными бойцами батальона "Айдар" 19.07.2019
У здания Верховной Рады задержали дезертира с гранатой 19.07.2019
Фехтовальщица Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира 19.07.2019
Путин обещал оставить пенсионные льготы металлургам 19.07.2019
Путин рассказал о работе по сокращению вредных выбросов 19.07.2019
Путин перенес саммиты БРИКС и ШОС из Челябинска в Санкт-Петербург 19.07.2019
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере 19.07.2019
На Украине в пиццерии вывесили оскорбительную для русскоязычных табличку 19.07.2019
Москалькова назвала политическим решение о продлении ареста Вышинскому 19.07.2019
Отравление в саратовском лагере произошло из-за родительской еды 19.07.2019
США внесли в санкционные списки еще четырех граждан Венесуэлы 19.07.2019
В Госдуме продление ареста Вышинского назвали шагом к политике Порошенко 19.07.2019
Путин предупредил о последствиях "завинчивания" цен на бензин 19.07.2019
Путин запустил новую аглофабрику на Магнитке 19.07.2019
Россия и Беларусь запустили передачу электронных ветсертификатов 19.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
20.07.2019 01:24
Рубрика: Экономика

S&P подтвердило кредитный рейтинг России инвестиционного уровня

Текст: Игорь Зубков
Агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

Согласно шкале S&P, обязательства с рейтингом "BBB" имеют адекватные параметры защиты, однако неблагоприятные экономические условия или изменение обстоятельств с большой вероятностью могут ослабить способность должника обслуживать долг.

Рубль снова признали самой недооцененной валютой по "индексу бигмака"

S&P вернуло рейтинг России на нижнюю ступень инвестиционного уровня ("BBB-") в феврале прошлого года после того, как на протяжении трех лет он находился на неинвестиционном уровне.

"Аналитики агентства сохраняют высокую оценку последовательной политики правительства, направленной на абсорбирование внешних шоков и стимулирование экономического роста, - говорится в комментарии Минфина РФ. - Агентство традиционно отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга России. Мы рассчитываем, что сохранение позитивного тренда в отношении темпов экономического роста и снижении зависимости экономики от волатильности цен на энергоносители будут признаны в качестве достаточных оснований для повышения агентством S&P суверенного кредитного рейтинга России".

Экономика ВЭД Правительство Минфин
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предупредил о последствиях "завинчивания" цен на бензин
Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор
СК опубликовал видео осмотра Boeing 737, прекратившего взлет в Шереметьево
Замглавы МИД рассказал о переговорах с Нидерландами по крушению MH17
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона