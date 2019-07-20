S&P подтвердило кредитный рейтинг России инвестиционного уровня

Агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

Согласно шкале S&P, обязательства с рейтингом "BBB" имеют адекватные параметры защиты, однако неблагоприятные экономические условия или изменение обстоятельств с большой вероятностью могут ослабить способность должника обслуживать долг.

S&P вернуло рейтинг России на нижнюю ступень инвестиционного уровня ("BBB-") в феврале прошлого года после того, как на протяжении трех лет он находился на неинвестиционном уровне.

"Аналитики агентства сохраняют высокую оценку последовательной политики правительства, направленной на абсорбирование внешних шоков и стимулирование экономического роста, - говорится в комментарии Минфина РФ. - Агентство традиционно отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга России. Мы рассчитываем, что сохранение позитивного тренда в отношении темпов экономического роста и снижении зависимости экономики от волатильности цен на энергоносители будут признаны в качестве достаточных оснований для повышения агентством S&P суверенного кредитного рейтинга России".