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20.07.2019 22:03
Рубрика: Происшествия

Стали известны сроки выхода на свободу Мамаева и Кокорина

Текст: Юрий Гаврилов

Любопытную информацию о скандально известных и осужденных за мордобой и хулиганство футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве смогли получить читатели Telegram-канала журналистки Ольги Скабеевой. Судя по размещенным там фотографиям спальных мест футболистов в колонии, срок их отсидки скоро завершится.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
ФСИН опровергла помещение Кокорина и Мамаева в изолятор

Так, судя по табличке на кровати Мамаева, он должен выйти на свободу 6 ноября нынешнего года. А его подельник Кокорин - 7 декабря 2019-го.

Напомним, что в начале мая этого года Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Павла Мамаева - к году и пяти месяцам. Поводом для их заключения стала безобразная выходка футболистов. В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий дважды устраивали драки в центре Москвы. Сначала компания избила на улице водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука. Затем молодые люди напали в кафе на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить.

Фото: Павел Гуревич и Эрнст Антонов
Скульптуры Кокорина и Мамаева пополнили подводный музей в Анапе

Об этой выходке футболистов, последовавшем за ней следственном процессе и суде подробно рассказывали СМИ. Этот интерес не прекратился даже после вынесения приговора. Буквально сутки назад руководству ФСИН пришлось комментировать информацию о том, что в исправительной колонии №4 Белгородской области, где отбывают наказание Мамаев и Кокорин, якобы избивают заключенных.

В ответ замглавы ведомства Валерий Максименко предложил провести видеопроверку инцидентов, для чего использовать находящуюся в архивах колонии съемку. Более того, по словам чиновника, для осужденных футболистов специально подобрали "образцовую колонию", где людей "никогда не били палкой".

Происшествия Правосудие Тюрьмы Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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