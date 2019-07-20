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20.07.2019 19:04
Рубрика: Спорт

Светлана Моисеева: Каждый наш промах дает китайским прыгунам силу

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева подвела итоги выступления наших спортсменов на чемпионате мира в Кванджу, где они завоевали три серебряные и одну бронзовую награду.
Светлана Моисеева. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Светлана Моисеева. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Светлана Моисеева. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Красивую точку поставил Александр Бондарь, который стал третьим в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки.

Светлана Борисовна, как вам последний финал турнира?

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Светлана Моисеева: Была борьба, несмотря на то, что китайцы намного оторвались. Но в финале было много соперников, которые могли бы составить конкуренцию и бороться за медали. Рада, что у Саши все получилось.

Китаец Ян Цзянь исполнил прыжок с коэффициентом сложности 4,1. Такого больше никто не делает?

Светлана Моисеева: Да, 4,1 - самый большой коэффициент. Он получил 114 баллов. Хотя ему еще много поставили. Но не будем о судействе. Нужно быть сильнее, и нам тоже будут ставить.

За счет чего можно обыгрывать сегодняшних лидеров из Поднебесной?

Светлана Моисеева: Нельзя позволять себе ошибаться. Саша в третьей попытке все-таки допустил помарку. Все следят за соревнованиями, за попытками оппонентов. Любой твой промах дает сопернику силу. Когда ты сам сильный, может, твой соперник дрогнет, может, он начнет ошибаться.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Прыгуны из Китая взяли 12 золотых медалей. С одного вида снялись. Такого полного превосходства не было с Шанхая-2011…

Светлана Моисеева: Была версия, что они специально снялись, чтобы отдать одну медаль. Думаю, они целенаправленно готовились, чтобы выиграть все. Она давно этого хотели. А их проигрыш в Будапеште, когда они отдали сразу пять медалей, только подстегнул их.

Но мы сами виноваты. Например, на трехметровом трамплине британец Джек Ло буквально подарил им победу. То есть сказать, что китайцы совсем вне конкуренции, нельзя. Можно с ними бороться. Они сильнее, но бороться можно.

Был ли у вас медальный план на чемпионат?

Светлана Моисеева: План был - три медали, желательно в олимпийских видах. Но не менее важным было завоевание олимпийских лицензий. По моему плану их должно было быть шесть, получилось - четыре.

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