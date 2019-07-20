Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли

В пятницу в возрасте 92 лет ушел из жизни всемирно известный аргентинский архитектор Сезар Пелли. Сообщение о его кончине подтвердил президент Аргентины Маурисио Макри.

Он выразил соболезнования родным и близким Пелли. "Его работы, которые он оставил в качестве наследия по всему миру, являются предметом гордости для всех аргентинцев", - цитирует ТАСС.

Пелли родился 12 октября 1926 года в городе Сан-Мигель-де-Тукуман. В 1952 году он переехал жить в США. Среди самых известных работ архитектора: башни Петронас в Куала-Лумпуре, которые на протяжении пяти лет были самыми высокими на планете. Он также создал комплекс зданий Brookfield Place в Нью-Йорке и самый высокий в Южной Америке небоскреб Costanera Center в Сантьяго.