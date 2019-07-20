В ДНР и ЛНР опубликовали приказ о прекращении огня

В ДНР и ЛНР издан приказ о полном прекращении огня с полуночи 21 июля на линии разграничения. Распоряжение доведено до всех подразделений и каждого военнослужащего в отдельности, говорится в заявлении начальников народной милиции провозглашенных республик.

В приказе отражены меры усиления и контроля режима прекращения огня, которых добивались представители республик. Речь идет о неприменении любого вида огня, включая снайперский, а также запрете наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

Также до всех подразделений доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения режима прекращения огня и условий его действия.

"Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня", - заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Коллегу поддержал начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков. Он выразил надежду, что украинские силовики тоже будут добросовестно соблюдать перемирие.