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20.07.2019 12:16
Рубрика: В мире

В ДНР и ЛНР опубликовали приказ о прекращении огня

Текст: Александр Саможнев
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

В ДНР и ЛНР издан приказ о полном прекращении огня с полуночи 21 июля на линии разграничения. Распоряжение доведено до всех подразделений и каждого военнослужащего в отдельности, говорится в заявлении начальников народной милиции провозглашенных республик.

Фото: Александр Река/ТАСС
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В приказе отражены меры усиления и контроля режима прекращения огня, которых добивались представители республик. Речь идет о неприменении любого вида огня, включая снайперский, а также запрете наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

Также до всех подразделений доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения режима прекращения огня и условий его действия.

"Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня", - заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Коллегу поддержал начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков. Он выразил надежду, что украинские силовики тоже будут добросовестно соблюдать перемирие.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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