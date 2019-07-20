В Китае два человека погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе

Взрыв прогремел в пятницу на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань. В результате инцидента погибли два человека, 18 получили ранения различной степени тяжести - их состояние оценивается как стабильное. Еще 12 человек числятся пропавшими без вести.

ЧП на заводе компании Henan Meiqi произошло в 17.50 по местному времени, пишет РИА Новости, ссылаясь на Центральное телевидение КНР. Взрыв с последующим пожаром были зафиксированы на одной из воздухоразделительных установок завода. Основная зона, где расположены контейнеры с опасными веществами, не затронута.

По данным "Интерфакса", взрывной волной были выбиты окна и двери в зданиях, расположенных в нескольких километрах от завода. Сейчас работа предприятия полностью остановлена. На месте работают спасатели, врачи и пожарные. Устанавливаются причины взрыва.