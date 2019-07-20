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20.07.2019 18:01
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Китае опровергли американские обвинения в нарушении прав человека

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь США Майкл Помпео 18 июля оклеветали Китай, обвинив его в "подавлении" свободы вероисповедания и "нарушении" прав человека: под предлогом защиты свободы совести они грубо вмешались во внутренние дела КНР, пытаясь посеять в стране раздор и хаос, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Несомненно, это причинит серьезный ущерб развитию китайско-американских отношений, говорится в комментарии.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Это уже не первая попытка отдельных представителей американской администрации оклеветать национальную религиозную политику Китая. Пенс и Помпео - далеко не пионеры в этом начинании. Ранее уже были попытки исказить борьбу с экстремизмом в Синьцзяне, оклеветать Китай по поводу "преследования" последователей буддизма в Тибете. Такое впечатление, что в Вашингтоне намеренно отказываются видеть факты, которые признаны международным сообществом.

В Синьцзяне примерно на каждые 530 мусульман приходится одна мечеть, общее количество мечетей составило 24,4 тысячи. Местное правительство создало центры профессиональной подготовки, где учат китайскому языку и профессиям, проводят профилактику распространения радикальных идей. В последние три года в Синьцзяне не произошло ни единого теракта, что доказало эффективность политики властей.

В Тибете насчитывается более 1700 монастырей и более 46 тысяч монахов. Открыт Тибетский институт буддизма, уделяется большое внимание охране практики реинкарнации живых Будд и других религиозных ритуалов, издается большое количество религиозных трудов. Все это доказало, что тибетский народ в полной мере пользуется свободой вероисповедания, предусмотренной Конституцией Китая.

В последние годы Синьцзян и Тибет посетили дипломаты многих стран. Они считают, что китайское правительство сделало многое для обеспечения прав человека, в особенности в защите прав нацменьшинств. Постоянные представители 37 стран при ООН, в том числе России и Белоруссии, на днях направили совместное письмо председателю Совета по правам человека ООН и Верховному комиссару ООН по правам человека, в котором выразили поддержку Китаю в его "замечательных достижениях в области прав человека".

Несмотря на это, отдельные американские политики в погоне за личной выгодой продолжают распространять выдумки о Синьцзяне и Тибете, даже не побывав там. США тем более не имеют права давать комментарии относительно ситуации с правами человека в других странах, поскольку сами уже давно пользуются дурной славой в вопросах обеспечения свободы совести. Число мечетей в США не достигает и десятой части от их количества в Синьцзяне. Нынешняя американская администрация опубликовала распоряжение о запрете въезда мусульман в США, что ухудшило обеспечение прав национальных меньшинств в дальнейшем. По данным института Гэллапа и исследовательского центра Пью, 75 процентов мусульман испытывают "критическую дискриминацию" со стороны американского общества.

Стоит отметить, что Конституция Китая гарантирует полную свободу вероисповедания. Вместе с тем Китай не допускает противозаконной преступной деятельности и нарушения общественного порядка под религиозными предлогами. Китайская сторона решительно выступает против нарушения Конституции и законодательства Китая любыми зарубежными силами под предлогом обеспечения свободы вероисповедания.

Поливание грязью Китая - очередной пример американской политики двойных стандартов: в Вашингтоне почему-то назвали "гонениями" практику наказания за противоправную деятельность. Более того, в США открыто проводят встречи с нарушителями законов КНР, что является откровенным вмешательством во внутренние дела Китая. Действия Вашингтона не только причинили ущерб китайско-американским отношениям, но и испортили репутацию США.

Совсем недавно лидеры Китая и США встречались в Японии. Они согласились продвигать развитие китайско-американских отношений "координации, сотрудничества и стабильности", на основе справедливости и взаимоуважения возобновить консультации по торгово-экономическим вопросам. На этом фоне под предлогом защиты свободы вероисповедания вице-президент США Майк Пенс и государственный секретарь США Майкл Помпео вмешиваются во внутренние дела Китая, что идет вразрез с консенсусом лидеров двух стран.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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