В партии Зеленского назвали председателя будущей Верховной Рады

В случае убедительной победы на парламентских выборах 21 июля возможным кандидатом на пост председателя Верховной Рады является руководитель пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, пишут украинские СМИ.

По оценкам коллег, Разумков заслужил эту должность. Именно он проводил организационную работу по подготовке к выборам в Верховную Раду, а также на президентских выборах.

По данным последних соцопросов, партия Зеленского "Слуга народа" может получить свыше 40 процентов голосов, Партийцы поддерживают кандидатуру Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады.

Справка "РГ"

36-летний Дмитрий Разумков входит в команду президента Украины Владимира Зеленского. Он является председателем партии "Слуга народа" и одним из ведущих политических консультантов.

Разумков имеет два высших образования. Окончил Киевский институт международных отношений по специальности "Международные экономические отношения" и Национальный университет государственной налоговой службы по специальности "Правоведение".