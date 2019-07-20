В Польше нашли тело пропавшего 5-летнего россиянина с помощью ясновидящего

Полиция обнаружила тело пятилетнего россиянина Давида на трассе между Варшавой и городом Гродиско Мазовецкий. Предварительным подтверждением личности является возраст погибшего, а также одежда, которая подпадает под описание пропавшего 10 июля из дома ребенка, сообщает портал onet.pl.

Представитель комендатуры столичной полиции Мариуш Мрозек рассказал, что с целью поиска мальчика была проведена крупнейшая в истории Польши поисковая операция. В ней приняли участие тысячи человек, включая полицию, военнослужащих пожарных и спасателей. В общей сложности было проверено четыре тысячи гектаров территории.

Использовались также вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, привлекли ясновидящего Кшиштофа Яцковского, который предсказал, что пропавший ребенок погиб.

По версии правоохранителей, мальчика забрал с собой отец, который конфликтовал с супругой. Мужчина совершил самоубийство, тело его было найдено на железнодорожных путях. Машину удалось обнаружить на парковке в трех километрах от места происшествия. Мальчика поблизости не было. Позже от матери Давида поступило заявление в полицию о его пропаже.