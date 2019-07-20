В Риме установлен максимальный уровень террористической угрозы

Римская полиция разыскивает сирийца, угрожавшего терактом. В итальянской столице установлен максимальный уровень террористической угрозы.

По данным римской газеты La Repubblica, в распоряжение правоохранительных органов попал телефонный разговор от 19 июля, во время которого 27-летний сириец сообщил, что "завтра в Риме отправится в рай".

Имя предполагаемого террориста, по понятным причинам, не озвучивается. Несмотря на то, что он владеет несколькими страницами в соцсетях, итальянские СМИ утверждают, что полиция уже знает его настоящее имя - благодаря информации, полученной от одной из иностранных спецслужб.

В распоряжении полиции, спецслужб и сотрудников антитеррористических и патрульных служб имеется фото сирийца, сделанное у Бранденбургских ворот в Берлине. Правоохранители прочесывают всю территории города и надеются выявить радикала в ближайшие часы.