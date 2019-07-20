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20.07.2019 15:08
Рубрика: В мире

В Венеции туристов оштрафовали и выгнали из города за кофе на мосту

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri

Венецианская полиция жестко пресекла попытку туристов из Германии устроить кофепитие на старейшем мосту Риальто.

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Согласно правилам, в "городе на воде", не справляющемся с наплывом туристов, действует запрет на пикники в общественных местах. Немецкие путешественники пренебрегли этим правилом, решив приготовить себе кофе при помощи газовой горелки прямо на ступеньках главного моста Риальто.

Правоохранители, отреагировавшие на сигнал местных жителей, незамедлительно оштрафовали туристов на 950 евро и попросили немедленно покинуть территорию Венеции.

"Мы будем непреклонны по отношению к тем, кто думает, что ему можно вытворять в Венеции все что вздумается", - прокомментировал этот эпизод мэр города Луиджи Бруньяро, назвав немцев "невеждами".

В мире Европа Италия
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