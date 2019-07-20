Видео: у нового "Терминатора" будет "взрослый" рейтинг R

Пока затруднительно сказать, насколько это поможет делу (поскольку трейлер вызывает больше вопросов, чем радости), но в целом новость выглядит приободряющей: Джеймс Кэмерон подтвердил, что у его нового "Терминатора" будет "взрослый", "мясной" рейтинг R, аналог нашего "18+". То есть маркировка, которой помечается продукция с особо разлапистым насилием, обнаженкой и разного рода нецензурщиной.

По словам Кэмерона, выступающего продюсером фильма "Терминатора: Тёмные судьбы" (Terminator: Dark Fate), новая глава серии станет прямым продолжением оригинальной дилогии, игнорируя события остальных сиквелов, и будет очень жестокой, мрачной и "интенсивной".

"Франшиза возвращается к своим корням", отмечает ComicBook. Ведь первые три "Терминатора" также имели R-рейтинг. Тогда как картины "Терминатор: Да придет спаситель" и "Терминатор: Генезис", в попытке охватить аудиторию побольше, понизили градус до рейтинга PG-13.

Как мы уже знаем, в "Темные судьбы" вернутся Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер. Плюс, о чем стало известно буквально только что, в ленте прояснится судьба Джона Коннора. К роли которого вернется Эдвард Фёрлонг, сыгравший спасителя человечества в "Терминаторе 2: Судный день". Такое заявление было сделано режиссером "Судеб" Тимом Миллером на нынешнем Comic-Con в Сан-Диего.

Премьера фильма Terminator: Dark Fate - 31 октября.