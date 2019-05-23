Вышел трейлер нового "Терминатора" - с Сарой Коннор и Шварценеггером

Случилось то, чего мы так ждали и чего так боялись: на YouTube-канале 20th Century Fox Russia представлен трейлер художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Скажем прямо: боялись все-таки больше - с учетом, как лихорадило франшизу на последних фильмах. Но потом пришел "папа" оригинала Джеймс Кэмерон и сказал: все, что было после второго "Терминатора" - ересь. И сейчас я вам покажу, как надо.

Немаловажно: показывать, как надо, был подряжен постановщик разбитного "Дэдпула" Тим Миллер. Плюс на борт с почестями взошли Арни и "Сара Коннор" Линда Хэмилтон…

Видео- и событийный ряд, которые нам демонстрирует ролик столь напыщенно анонсированного "правильного продолжения", вызывает, конечно, нескончаемую череду вопросов к создателям. Хотя видно, что люди старались сделать поклонникам приятное и нажать на железы ностальгии по временам VHS. В стремлении к чему, возможно, даже забыли, какой на дворе сейчас год (в плане технологических решений).

Помните анекдот про шарики, которые не радуют? В кино они полетят с 31 октября.