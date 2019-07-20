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Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp

20.07.2019,  
19:00
Текст:  Руслан Мельников
Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Врач-гериатр Валерий Новоселов рассказал телеканалу "Звезда", что у программы недостаточно гериатрических данных и "нормального" алгоритма, чтобы правильно показать виртуально постаревшего человека.

Фото: iStock
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"Туда не закладывается, кроме фотографий, ничего. Люди живут по-разному", - отмечает он и поясняет, что по этой причине и выглядят они тоже будут по-разному. Например, ровесники с вредными привычками и придерживающиеся здорового образа жизни к старости станут слишком отличаться друг от друга.

Также стоит учитывать качество жизни, генетику и эмоциональное состояние. Даже просто отдохнувший на море, в санатории или пансионате человек будет выглядеть лучше. По мнению Валерия Новоселова, программа дает максимум 30 процентов совпадения.

С ним согласна врач-гериатр Ольга Ткачева, мнение которой приводит РИА Новости. По ее словам точно определить, как будет человек выглядеть через 30 лет сложно, потому что скорость старения очень вариационная. При этом даже генетика оказывает влияние на этот процесс лишь на 20 процентов, а остальное зависит от внешних факторов.

Тем не менее Ольга Ткачева положительно оценивает подобное приложение.

"Такое приложение полезно, потому что оно повышает мотивацию человека к здоровому образу жизни", - считает она.

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