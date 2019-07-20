Задержаны подозреваемые в изнасиловании россиянки в Барселоне

Каталонская полиция задержала двух мужчин по подозрению в причастности к изнасилованию и незаконному лишении свободы молодой россиянки в Барселоне, сообщает портал газеты El Periodico.

По версии полиции, трое граждан румынского происхождения, а также испанка отвезли девушку в район Поблена Барселоны, где удерживали двое суток. Затем россиянку с многочисленными синяками на теле обнаружили в городе случайные прохожие.

Пострадавшую доставили в клинику для оказания первой помощи. Врачи засвидетельствовали факт сексуального насилия. Не исключено, что девушке давали наркотические препараты для лишения воли.

По словам гражданки России, она случайно заснула на скамейке в районе вокзала Nord, где, вероятно, ее заприметили преступники. По фотороботу полиция вышла на след румынских граждан. Двое задержаны, третьего подозреваемого разыскивают.

Консульство России в Барселоне подтвердило обращение россиянки за восстановлением утраченных документов. Мать заявила, что дочь собиралась уехать к отцу в Россию, поэтому она не беспокоилась в связи с ее длительным отсутствием.