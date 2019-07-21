Агент Бэйла назвал позором слова Зидана о футболисте

Джонатан Барнетт, представитель полузащитника "Реала" Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за то, что он озвучил информацию, согласно которой валлийский футболист близок к уходу из мадридского клуба.

Ранее Зидан публично выразил надежду на то, что Бэйл в ближайшее время покинет команду. Как неоднократно подчеркивал французский тренер, 30-летний вингер не входит в его планы.

"Позор Зидану, который так говорит о том, кто столько сделал для "Реала". Если Гарет уйдет, то только потому, что это в его интересах и не имеет никакого отношения к действиям Зидана", - сказал Барнетт, чьи слова приводит ESPN.

Несмотря на полное отсутствие доверия со стороны тренера, Бэйл не собирался покидать "Реал". По информации испанской прессы, валлиец готов остаться без игровой практики, но получать свои 17 миллионов евро в год до завершения срока действия контракта в 2022 году.

Существует вариант, при котором Бэйл уйдет в аренду в другой клуб. По сведениям прессы, такая сделка интересна мюнхенской "Баварии". Также на футболиста претендуют английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", откуда он и переехал в Испанию в 2013 году.