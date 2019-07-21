Новости

На Алтае под лавиной погиб турист 15:44
В Петербурге полиция задержала мужчину за стрельбу по деревьям 15:44
В Москве открылся парк советской эпохи 15:40
Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров 15:39
Маргарита Мамун рассказала, в какой вид спорта отдаст свою дочку 15:37
Два человека пострадали в результате стрельбы у тверской гостиницы 15:34
Агент Бэйла назвал позором слова Зидана о футболисте 15:34
Российский ситком "Воронины" закрывается после 24-го сезона 15:33
Пушков об инциденте с британским танкером: Спецы по fake news не уходят в отпуск 15:20
Махершала Али сменит Уэсли Снайпса в роли Блэйда 15:20
В Петербурге трое взрослых изрезали ножом школьника ради телефона 15:15
Названы самые медленные в Москве магистрали 15:12
Фильм "Мстители: Финал" все-таки побьет рекорд "Аватара" 15:04
Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери 15:03
В Крыму выписали всех детей, отравившихся в детском лагере 15:03
В Петербурге из-за неисправности произошла задержка "Сапсанов" 15:02
Боец ММА Олейник избежал разрыва крестообразной связки колена 15:00
Самолет вернулся в Москву из-за пожара в багажном отсеке 14:54
Зеленский: Ни Тимошенко, ни Гройсман премьерами не будут 14:52
Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска 14:45
Мэрия Краснодара объявила штормовое предупреждение 14:39
Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе 14:31
В Италию вернулась украденная нацистами 75 лет назад картина 14:30
Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться 14:28
В Петербурге арестовали мужчину, устроившего поножовщину в метро 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Как люди приходят к осознанному потреблению
Как люди приходят к осознанному потреблению
21.07.2019 15:34
Рубрика: Спорт

Агент Бэйла назвал позором слова Зидана о футболисте

Текст: Артур Нанян

Джонатан Барнетт, представитель полузащитника "Реала" Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за то, что он озвучил информацию, согласно которой валлийский футболист близок к уходу из мадридского клуба.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Серхио Рамос заплатит 250 тысяч евро за срубленные деревья

Ранее Зидан публично выразил надежду на то, что Бэйл в ближайшее время покинет команду. Как неоднократно подчеркивал французский тренер, 30-летний вингер не входит в его планы.

"Позор Зидану, который так говорит о том, кто столько сделал для "Реала". Если Гарет уйдет, то только потому, что это в его интересах и не имеет никакого отношения к действиям Зидана", - сказал Барнетт, чьи слова приводит ESPN.

Несмотря на полное отсутствие доверия со стороны тренера, Бэйл не собирался покидать "Реал". По информации испанской прессы, валлиец готов остаться без игровой практики, но получать свои 17 миллионов евро в год до завершения срока действия контракта в 2022 году.

Существует вариант, при котором Бэйл уйдет в аренду в другой клуб. По сведениям прессы, такая сделка интересна мюнхенской "Баварии". Также на футболиста претендуют английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", откуда он и переехал в Испанию в 2013 году.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид)
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Британия может уже сегодня объявить о санкциях против Ирана
Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по биологии
В России появился новый вид туризма
Украинский посол в ФРГ признался в потере доверия к Германии
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера "Украина"