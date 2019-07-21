Австралийский пловец отказался встать на подиум рядом с китайцем на ЧМ

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу произошел громкий скандал: австралийский пловец Мак Хортон отказался подниматься на подиум и стоять рядом с китайцем Сунь Яном.

Сунь Ян, являющийся трехкратным олимпийским чемпионом, 21 июля победил на дистанции 400 метров вольным стилем, опередив Хортона и итальянца Габриэле Детти. Однако на церемонии награждения австралиец отказался поздравлять китайского пловца. Как сообщает abc.net.au, причиной тому является допинговый скандал, в котором оказался замешан соперник Хортона.

Сунь Ян уже был наказан в 2014 году - тогда его отстранили от спорта на несколько месяцев. В сентябре прошлого года в дом китайского спортсмена пришли допинг-офицеры с целью взятия проб, но встретили ожесточенное сопротивление. По версии пловца, у них не было нужных документов для работы в Китае. Из-за это Сунь Ян, как сообщается в отчете допинг-офицеров, накричал на них, а после прихода врача сборной Китая и вовсе уничтожил взятую пробу молотком. Отчет об этом инциденте насчитывает почти 60 страниц, однако Международная федерация плавания (FINA) не стала наказывать спортсмена. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оспорило это решение. Если суд докажет виновность атлета из Поднебесной, то на Олимпиаде в Токио он точно не выступит.

Данная история вызвала возмущение Хортона, которого поддержали уже несколько известных пловцов, призывающих очистить спорт от запятнавшего свою репутацию пловца из Китая. "Не понимаю, что на чемпионате мира делает человек, уничтоживший допинг-пробы. Считаю, что FINA нужно изменить свое отношение к этому", - заявил Хортон.