Австрия заморозила испытания беспилотных транспортных средств

В Вене после ДТП с пешеходом временно приостановлены испытания беспилотных автономных автобусов. По сообщениям очевидцев, женщина в возрасте примерно 30 лет по неизвестной причине резко побежала в направлении ехавшего автобуса, врезавшись ему в боковую часть. По счастливой случайности, пострадавшая отделалась легкими травмами колена. Полиция не исключает, что женщина могла не заметить двигавшееся транспортное средство, поскольку, как утверждают опрошенные свидетели, она в момент столкновения смотрела в сотовый телефон, а также была в наушниках.

Представители транспортной компании, запустившей в начале июня два автобуса по короткому 2-х километровому маршруту в Вене, сообщили, что в момент столкновения он двигался со скоростью 12 км/ч. Специалисты отмечают, что произведенные французской компанией машины оснащены внушительным количеством разных датчиков, чтобы своевременно выявлять препятствия на дороге. При этом на время испытаний было принято решение о том, что внутри всегда будет находиться оператор, который в случае необходимости всегда сможет взять управление на себя. Но в этот раз ни датчики, ни оператор не сработали, и, вероятнее всего, вину за случившееся возложат на невнимательного пешехода.

Это не первый инцидент с беспилотными транспортными средствами. Еще в 2017 году в ходе испытаний в Лас-Вегасе произошло ДТП с грузовым автомобилем, никто из 9-ти пассажиров не пострадал. В том случае автоматизированная машина была признана "невиновной", а причиной аварии назвали человеческий фактор. Обнаружив перед собой препятствие, автобус остановился и избежал столкновения, а вот водитель грузовика отвлекся, вовремя не затормозил и врезался в беспилотник. Более трагично закончилась другая история с аварией с участием беспилотного такси в Аризоне. Тогда система не смогла распознать пешехода на дороге, в результате чего случился наезд. Погибшая женщина стала первой в истории жертвой беспилотных автомобилей.