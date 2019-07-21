Британский пловец Адам Пити побил рекорд мира на 100 м брассом на ЧМ

Британец Адам Пити установил новое мировое достижение в плавании на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

В полуфинале Пити, олимпийский чемпионом Рио-де-Жанейро и пятикратный чемпион мира, преодолел дистанцию за 56,88 секунды и улучшил прежнее мировое достижение (57,10), которое он же установил в 2018 году на чемпионате Европы в Глазго.

В финальный заплыв на дистанции 100 м брассом также квалифицировались два россиянина - чемпион мира 2017 года на 200 м брассом Антон Чупков (59,15) и бронзовый призер на стометровке Кирилл Пригода (59,21). Они показали седьмое и восьмое времена соответственно.