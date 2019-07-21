British Airways приостановила полеты в Каир

В субботу авиакомпания British Airways объявила, что приостановит авиасообщение с Каиром из соображений безопасности без объяснения причин, сообщает Al Jazeera.

"Мы постоянно пересматриваем наши меры безопасности в аэропортах по всему миру и приостановили полеты в Каир на семь дней в качестве меры предосторожности, чтобы провести дополнительную оценку", - говорится в заявлении British Airways.

На вопрос о том, почему были приостановлены полеты и какие меры рассматривает авиакомпания, пресс-секретарь ответила: "Мы никогда не обсуждаем вопросы безопасности".

В пятницу Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало рекомендации для граждан страны, которые направляются в Египет. В памятке содержится предупреждение о возможном риске терактов на авиатранспорте, а также информация о том, что введены дополнительные меры безопасности для рейсов, вылетающих из Египта.

Представитель Каирского аэропорта Ахмед Фаузи сообщил египетской газете Al Shorouk, что British Airways не сообщала им о каких-либо опасениях относительно безопасности аэропорта до отмены рейсов.

Египетская газета Al Masry al Youm процитировала министерство гражданской авиации Египта, в котором подчеркивалось, что однонедельная приостановка не означает постоянной отмены полетов.

Позже в субботу немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что отменила рейсы из Франкфурта и Мюнхена в Каир и возобновит полеты в воскресенье. "Поскольку безопасность является приоритетом, мы временно приостанавливаем свои рейсы в Каир в качестве превентивной меры", - заявил представитель Lufthansa.