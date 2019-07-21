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21.07.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил реакцию рубля на новые заявления о санкциях

Текст: Георгий Панин
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- На этой неделе российская валюта испытывала позитивное воздействие налогового периода, однако 25 июля будет пик фискальных платежей, после чего рубль лишится поддержки данного фактора.

Фото: iStock
Когда и почему курс евро может упасть ниже 70 рублей

Определяющую роль в динамике как нашего рынка, так и мировых площадок на следующей неделе будут играть экономические данные, особенно выходящие в США, а также комментарии монетарных чиновников. В преддверии решения ФРС по процентной ставке, которое будет принято 31 июля, инвесторы попытаются определить исход этого события, анализируя экономическую статистику и риторику монетарных властей.

Снижение ставки ФРС, особенно на 0,5 процентного пункта (п. п.), вызовет всплеск интереса к глобальным рисковым активам, в особенности на развивающихся рынках, которые наиболее чувствительны к монетарным условиям в крупнейших экономиках, влияющих на ситуацию с глобальной ликвидностью. Скорее всего, данная тенденция затронет и рубль, который может попытаться обновить многомесячные вершины.

В этом случае пара USD/RUB способна пробить вниз годовой минимум 62,5 рубля, с ближайшей целью в диапазоне 61,6-62,2, который берет начало в июле прошлого года.

Пара EUR/RUB покажет 69,6-70,3 рубля. Однако данное движение возможно лишь при условии, что не произойдет значительного ухудшения внешнеполитической ситуации.

Антироссийские санкции уперлись в стену

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Каким будет курс рубля к августу

Риски из-за усиления антироссийской риторики по большей части уже давно учтены в курсе рубля. Никто на российском рынке не ожидает снятия или ослабления в ближайшие годы уже наложенных на Россию санкций, поэтому недавние заявления новой главы Еврокомиссии о необходимости их сохранения не являются ощутимым негативным драйвером для рубля.

Новость о том, что в конгрессе США подготовили законопроект о санкциях в отношении 24 высокопоставленных офицеров ФСБ России также имеет незначительный потенциал воздействия на рубль. Дело в том, что пока санкции не касаются крупных российских корпораций или отдельных секторов экономики, они слабо влияют на финансово-экономическую систему России, обладающую большим запасом прочности.

Тем не менее, с приближением президентских выборов в США 2020 года может увеличиться количество антироссийских высказываний, что будет немного сказываться на курсе рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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