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21.07.2019 18:24
Рубрика: Экономика

Взяли в штат

В России достаточно учителей и бухгалтеров
Текст: Евгений Гайва
В России в основном удовлетворен спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, сообщили во ВНИИ труда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Спрос на педагогов средней школы составляет 1 процент, а на бухгалтеров - 1,4 процента. То есть, несмотря на массовость этих профессий, рабочие места в основном заполнены.

Фото: РИА Новости
Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Ученые проанализировали данные Росстата по спросу на работников со стороны крупных и средних организаций и пришли к выводу, что отнюдь не являются дефицитными также профессии продавцов и охранников. Хотя в этих сферах самое большое количество вакансий. В конце 2018 года вакантных мест для продавцов на рынке труда насчитывалось 31,4 тысячи, а для охранников - 15,5 тысячи мест. Кстати, профессия продавца, как и администратора, считается самой популярной в России у женщин, а профессии водителя и охранника - у мужчин.

Как оказалось, также на рынке труда нет потребности в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности.

У работодателей нет вакансий и для среднего персонала художественных галерей, музеев и библиотек, сообщает РИА Новости. То есть штат сотрудников предприятий и организаций в целом укомплектован представителями этих профессий.

А вот кого не хватает, так это квалифицированных кадров в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве.

Росстат проводит выборочное обследование потребности крупных и средних организаций в работниках раз в два года. Последний раз информация собиралась на конец 2018 года. По этим данным можно судить, где и какие специалисты требуются, отметили во ВНИИ труда.

Экономика Работа Занятость Рынок труда
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