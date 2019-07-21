Экзитполы: В Верховную Раду проходят пять партий

Опрос, заказанный телеканалом "112" показывает следующие результаты:

партия "Слуга народа" Владимира Зеленского - 42,7%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 12,9%

"Европейская солидарность" Петра Порошенко - 8,8%

"Батькивщина" Юлии Тимошенко - 8,5%

"Голос" Святослава Вакарчука - 6,5%

Остальные политические силы получили меньше проходного барьера в 5%.

Опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (Александр Разумков - отец Дмитрия Разумкова, главы партии "Слуга народа" и главного советника Владимира Зеленского, - прим. "РГ") дает такие цифры:

"Слуга народа" - 43,9%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%

"Европейская солидарность" - 8,9%

"Батькивщина" - 7,6%

"Голос" - 6,3%

Наконец, опрос, заказанный телеканалом "1+1", принадлежащим олигарху Коломойскому, показывает сходный результат:

"Слуга народа" - 44,5%

"Оппозиционная платформа" - 12,5%

"Европейская солидарность" - 8,5%

"Батькивщина" - 7,7%

"Голос" - 6%

Поясним, что результаты опросов касаются исключительно партийных списков, по которым будут избираться 225 депутатов Верховной Рады. Исходя из этих результатов, "Слуга народа" получит около 120-130 мандатов. Остальные 199 депутатских мест (после начала гражданского конфликта количество депутатов Верховной Рады уменьшилось из-за присоединения Крыма к России и "выпавших" округов на Донбассе) распределяются по одномандатным округам, где также баллотировались представители парламентских партий. Таким образом, окончательный состав фракций, а также вопрос создания коалиции из 226 депутатов, будет решаться по итогам подсчета голосов в мажоритарных округах.