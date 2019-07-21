Федеральный бюджет получил новую структуру доходов и курс рубля

В обновленной версии федерального бюджета на 2019 год предусмотрен рост доходов и расходов. Структура поступлений тоже поменяется. Также в сторону ослабления пересмотрен и среднегодовой прогноз по курсу рубля.

Поправки в закон о бюджете опубликованы на сайте "Российской газеты".

Общий объем доходов госказны вырастет на 205,6 миллиарда рублей, до 20,175 триллиона рублей. Одновременно поступление нефтегазовых доходов уменьшится на 58,7 миллиарда, а ненефтегазовых доходов вырастет на 264,3 миллиарда рублей. Новые ожидания по структуре нефтегазовых и ненефтегазовых доходов, указывали в минфине, связаны с изменением макроэкономических факторов и с уточнением в законодательстве параметров "завершения налогового маневра" в нефтегазовом секторе.

Расходы бюджета в 2019 году, с учетом поправок, вырастут на 256,5 миллиарда рублей и составят чуть больше 18,294 триллиона, или 16,8 процента к ВВП, что на 0,2 процента ниже уровня, первоначально утвержденного. Профицит бюджета в 2019 году уменьшится по сравнению с показателями, утвержденными законом о бюджете, и составит чуть выше 1,88 триллиона рублей, или 1,7 процента к ВВП (это обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов).

Прогнозируемый объем российского ВВП теперь определен в 109,086 триллиона рублей, прогнозный уровень инфляции остался прежним - в законе о бюджете ожидается рост потребительских цен не выше 4,3 процента.

Минфин объяснял поправки в основном сложившейся в первой половине года динамикой сырьевого рынка и валютного курса. Сравнительно высокие цены на нефть обусловлены преимущественно сокращением добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках соглашения о снижении добычи. Но более динамичное, чем предполагает соглашение, снижение поставок из Саудовской Аравии вместе с перебоями предложения из Венесуэлы и Ирана позволили компенсировать прирост добычи нефти в США, указывали в ведомстве. В министерстве подчеркивали, что в США во второй половине года будут введены дополнительные трубопроводные мощности, что должно снять инфраструктурные ограничения по транспортировке, которые ранее сдерживали рост добычи сланцевой нефти.

В том числе и поэтому прогноз по курсу рубля в обновленной версии бюджета был пересмотрен в сторону незначительного ослабления: по новым оценкам, среднегодовой курс российской валюты в 2019 году составит 65,1 рубля за доллар вместо предыдущего прогноза в 63,9 рубля.

По новым оценкам, среднегодовой курс российской валюты в 2019 году составит 65,1 рубля за доллар вместо предыдущего прогноза в 63,9 рубля

Кроме того, поправки устанавливают, что по решению правительства на социально ориентированные некоммерческие организации, организации кинематографии, политические партии может не распространяться требование о необходимости возврата в доход федерального бюджета остатков предоставленных им бюджетных средств.

Федеральный закон от 18.07.2019 № 175-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" опубликован 18 июля на официальном интернет-портале правовой информации по адресу, а 19 июля - на сайте "Российской газеты".