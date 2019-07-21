Голы Азмуна и Оздоева принесли "Зениту" победу над "Сочи"

Питерский "Зенит" одержал вторую победу подряд на старте нового сезона. В заключительном матче второго тура чемпионы страны обыграли в гостях "Сочи" - 2:0.

В последний раз матч сочинская команда играла дома в высшем дивизионе аж в 1999 году. Но то была "Жемчужина", ныне выступающая в чемпионате города. И вот, наконец, благодаря выходу "Сочи" в Премьер-лигу большой футбол вернулся в столицу Олимпийских игр-2014.

Команда Александра Точилина очень достойно показала себя в матче стартового тура со "Спартаком". И с зенитовцами она выглядела вполне неплохо. Но, конечно, класс у питерцев выше. Что и вылилось в результат.

Открыл счет с пенальти на 30-й минуте Сердар Азмун. При этом даже несмотря на гол, главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак выражал претензии резервному судье. А все дело в том, что гости требовали удаления Ивана Миладиновича за фол последней надежды. Однако судья Алексей Матюнин показал защитнику "Сочи" лишь желтую карточку.

Во втором тайме хозяева провели несколько неплохих атак. Отличный шанс сравнять счет возник у капитана сочинцев Евгения Песегова, который бил с нескольких метров, казалось, наверняка, но выше. "Зенит" же, упустив кучу моментов, все же забил второй гол: отличился Магомед Оздоев.

Таким образом, после двух туров питерцы делят первое место с "Уралом", также набравшим шесть очков. В следующем туре команда Сергея Семака отправится в гости к "Оренбургу". Матч состоится в воскресенье.