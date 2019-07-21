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21.07.2019 23:41
Рубрика: Спорт

Голы Азмуна и Оздоева принесли "Зениту" победу над "Сочи"

Текст: Артур Нанян

Питерский "Зенит" одержал вторую победу подряд на старте нового сезона. В заключительном матче второго тура чемпионы страны обыграли в гостях "Сочи" - 2:0.

Фото: РИА Новости
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В последний раз матч сочинская команда играла дома в высшем дивизионе аж в 1999 году. Но то была "Жемчужина", ныне выступающая в чемпионате города. И вот, наконец, благодаря выходу "Сочи" в Премьер-лигу большой футбол вернулся в столицу Олимпийских игр-2014.

Команда Александра Точилина очень достойно показала себя в матче стартового тура со "Спартаком". И с зенитовцами она выглядела вполне неплохо. Но, конечно, класс у питерцев выше. Что и вылилось в результат.

Открыл счет с пенальти на 30-й минуте Сердар Азмун. При этом даже несмотря на гол, главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак выражал претензии резервному судье. А все дело в том, что гости требовали удаления Ивана Миладиновича за фол последней надежды. Однако судья Алексей Матюнин показал защитнику "Сочи" лишь желтую карточку.

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Во втором тайме хозяева провели несколько неплохих атак. Отличный шанс сравнять счет возник у капитана сочинцев Евгения Песегова, который бил с нескольких метров, казалось, наверняка, но выше. "Зенит" же, упустив кучу моментов, все же забил второй гол: отличился Магомед Оздоев.

Таким образом, после двух туров питерцы делят первое место с "Уралом", также набравшим шесть очков. В следующем туре команда Сергея Семака отправится в гости к "Оренбургу". Матч состоится в воскресенье.

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