Инвалидам будет проще оформить льготы

Инвалидам вскоре не нужно будет при обращении за госуслугами предоставлять бумажные оригиналы документов об инвалидности. Органы власти сами запросят сведения из документов, которые выдают учреждения медико-социальной экспертизы, в Федеральном реестре инвалидов. Закон об этом публикует "Российская газета".

Кроме того, для людей с ограниченными возможностями будет упрощено оформление бесплатной парковки. Информация об установке знака "Инвалид" на автомобиль будет также вноситься в Федеральный реестр инвалидов. Таким образом, они смогут бесплатно парковаться на специальных местах в любом городе независимо от места жительства, поскольку сведения об их автомобилях будут содержаться в общем реестре. Это должно также свести к минимуму незаконное использование знака "Инвалид".

Нововведения вступают в силу с 1 июля 2020 года.

Напомним, ранее правительство изменило правила признания лица инвалидом. До этого человека на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности направляли медицинские организации, а сама процедура освидетельствования проводилась только по его заявлению, которое он должен был подать в бюро медико-социальной экспертизы с приложением направления и других медицинских документов. Теперь письменное согласие на медико-социальную экспертизу будет оформляться сразу в медицинской организации. Направление и согласие медучреждение само отправит в бюро медико-социальной экспертизы. Это существенно сократит сроки установления инвалидности.

Расширяется и спектр государственных услуг, которые инвалиды могут получать в электронном виде. С 1 октября 2019 года через портал госуслуг можно получать копии акта медико-социальной экспертизы, протокола проведения медико-социальной экспертизы, а также подать заявление на обжалование решений первичных бюро и главных бюро медико-социальной экспертизы.

Новый закон сведет к минимуму незаконное использование знака "Инвалид" на автомобилях

По данным Росстата, общая численность инвалидов старше 18 лет снижается: в 2016 году она составляла 12,1 миллиона человек, к началу 2019 года снизилась до 11,3 миллиона. Но, к сожалению, растет численность детей-инвалидов: в 2016 году она составляла 617 тысяч человек, к 1 января 2019 года - уже 670 тысяч.