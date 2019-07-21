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21.07.2019 18:31
Рубрика: Общество

Бумагой меньше

Инвалидам будет проще оформить льготы
Текст: Ольга Игнатова
Инвалидам вскоре не нужно будет при обращении за госуслугами предоставлять бумажные оригиналы документов об инвалидности. Органы власти сами запросят сведения из документов, которые выдают учреждения медико-социальной экспертизы, в Федеральном реестре инвалидов. Закон об этом публикует "Российская газета".
Инвалиды смогут зарегистрировать автомобиль для бесплатной парковки на портале госуслуг. Фото: Сергей Михеев/ РГ Инвалиды смогут зарегистрировать автомобиль для бесплатной парковки на портале госуслуг. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Инвалиды смогут зарегистрировать автомобиль для бесплатной парковки на портале госуслуг. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Кроме того, для людей с ограниченными возможностями будет упрощено оформление бесплатной парковки. Информация об установке знака "Инвалид" на автомобиль будет также вноситься в Федеральный реестр инвалидов. Таким образом, они смогут бесплатно парковаться на специальных местах в любом городе независимо от места жительства, поскольку сведения об их автомобилях будут содержаться в общем реестре. Это должно также свести к минимуму незаконное использование знака "Инвалид".

Фото: iStock
КС РФ объяснил правила оказания на дому услуг инвалидам

Нововведения вступают в силу с 1 июля 2020 года.

Напомним, ранее правительство изменило правила признания лица инвалидом. До этого человека на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности направляли медицинские организации, а сама процедура освидетельствования проводилась только по его заявлению, которое он должен был подать в бюро медико-социальной экспертизы с приложением направления и других медицинских документов. Теперь письменное согласие на медико-социальную экспертизу будет оформляться сразу в медицинской организации. Направление и согласие медучреждение само отправит в бюро медико-социальной экспертизы. Это существенно сократит сроки установления инвалидности.

Расширяется и спектр государственных услуг, которые инвалиды могут получать в электронном виде. С 1 октября 2019 года через портал госуслуг можно получать копии акта медико-социальной экспертизы, протокола проведения медико-социальной экспертизы, а также подать заявление на обжалование решений первичных бюро и главных бюро медико-социальной экспертизы.

Новый закон сведет к минимуму незаконное использование знака "Инвалид" на автомобилях

По данным Росстата, общая численность инвалидов старше 18 лет снижается: в 2016 году она составляла 12,1 миллиона человек, к началу 2019 года снизилась до 11,3 миллиона. Но, к сожалению, растет численность детей-инвалидов: в 2016 году она составляла 617 тысяч человек, к 1 января 2019 года - уже 670 тысяч.

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