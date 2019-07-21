Олимпийская чемпионка Рио-2016 в личном первенстве рапиристок Инна Дериглазова на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште (Венгрия) выиграла свое уже пятое "золото" на этом уровне.

В финальном поединке индивидуальных состязаний Дериглазова победила соперницу из Франции Полин Ранвье - 15:11. Наша спортсменка ранее добивалась титулов на чемпионатах мира 2011-м, 2016-м в командных турнирах, в 2015 и 2017 годах в личном первенстве.

Интересно, что в Будапеште в шести видах индивидуальных соревнований победили спортсмены из разных стран - шпажисты Гергей Миклоши (Венгрия) и Натали Мелльхаузен (Бразилия), саблисты О Сан Ук (Южная Корея) и Ольга Харлан (Украина), рапиристы Энцо Лефор (Франция) и Дериглазова.

У России в этих видах суммарно четыре медали. Кроме Дериглазовой на пьедестал поднимались серебряные призеры Сергей Бида (шпага), Софья Великая (сабля) и обладатель "бронзы" Дмитрий Жеребченко (рапира).