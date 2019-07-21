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21.07.2019 23:00
Рубрика: Власть

Экспорт уже не так опасен

Правительство внесло поправки к закону о смягчении строгостей валютного контроля
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(7916)
Правительство согласовало поправки ко второму чтению законопроекта о смягчении строгостей валютного контроля. Таким образом документ, внесенный в Думу еще год назад, выходит на финишную прямую.
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Правительство одобрило создание информресурса с данными о россиянах

Поправки готовились минфином на протяжении более чем полугода, но, судя по правительственной справке (сами поправки еще не опубликованы), они не носят концептуального характера, все ключевые первоначальные предложения остаются в силе. Штраф за нерепатриацию валютной выручки уменьшается с 75-100 процентов до 5-30 процентов нерепатриированной суммы для контрактов в валюте и до 3-5 процентов для контрактов в рублях, экспортеры освобождаются от ответственности за нерепатриацию выручки по небольшим контрактам (с суммой обязательств не более 200 тысяч рублей), при незначительном нарушении сроков репатриации (до 30 дней). Фактически законопроект дает экспортеру 90 дней на предоставление документов. Внесение этих изменений в КоАП позволит устранить риски привлечения к административной ответственности для подавляющего большинства добросовестных экспортеров, отметил гендиректор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

С 2020 года у правительства появится право выдавать кредиты из ФНБ зарубежным покупателям российских товаров

Одновременно правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту с изменениями в Бюджетный кодекс, которые позволяют использовать средства Фонда национального благосостояния на предоставление государственных экспортных кредитов после достижения ликвидной частью фонда 7 процентов ВВП. Таким образом, со следующего года часть средств ФНБ может быть направлена на кредитование зарубежных покупателей российской продукции.

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