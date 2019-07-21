Не раз в истории велись непримиримые битвы за золото. Времена меняются, но вокруг золота и золотодобычи до сих пор порой кипят страсти. Вот и сегодня не погас затянувшийся "корпоративный конфликт" или "спор хозяйствующих субъектов" по поводу стратегически важного Итакинского месторождения золота в Забайкалье. Правда, теперь этот спор перешел в, так сказать, острую ипостась: с арестами, уголовным делом и попыткой сместить генерального директора.

Напомним суть конфликта. Принадлежащая бизнесмену Сергею Янчукову, приехавшему из Украины в 2005 году, группа компаний "Мангазея", получив авансом операционный контроль над российским месторождением, затем отказалась платить. Акционер "Ксеньевского прииска", который владеет лицензией на разработку месторождения, Виктор Литуев обратился в Арбитражный суд г. Москвы с требованием вернуть актив и выплатить неустойку. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Но апелляционная инстанция, по словам адвокатов, восстановила справедливость: решением суда стратегический актив стоимостью 100 млн долларов, должен быть возвращен Литуеву, а Янчукову придется выплатить неустойку в размере почти полумиллиарда рублей. Заседание кассационной инстанции 9 июля отменило решение судов двух первых инстанций и назначило повторное рассмотрение. Внешне, вроде бы, цивилизованное выяснение деловых отношений. Если бы не криминальный фон, который нарисовался за этим судебным процессом.

Рубка леса и щепки золота

Незадолго до заседания кассационной инстанции в Москве, как писали СМИ, был задержан генеральный директор "Ксеньевского прииска", которому принадлежит спорный актив, Егор Литуев. Уголовное дело против него возбуждено по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). После задержания в Москве Литуев был доставлен самолетом в Читу в качестве подозреваемого. Сообщается, что задержанию предшествовали обыски дома (в 7 часов утра в присутствии малолетних детей) и в офисе. Из Читы вопреки всякой подследственной и территориальной логике Литуева увезли в Могочу, которая находится в 700 км от административного центра. В настоящее время золотопромышленник находится в СИЗО Читы. Срок его задержания определен до 18 августа.

Отец задержанного и владелец лицензии на Итакинское месторождение Виктор Литуев заявил в СМИ, что его сына сделали "заложником". В недавнем интервью он выразил сомнение в беспристрастности правоохранительных органов Забайкальского края и наличии достаточных законных оснований для возбуждения дела против Егора Литуева, связав произошедшее с продолжающимся конфликтом за Итакинское месторождение золота.

Сергей Янчуков является зятем экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. В прессе неоднократно высказывалось предположение о том, что свой бизнес на территории России Янчуков может вести и за счет средств семейного фонда Chernovetskyi Investment Group.

Адвокаты подали жалобу на меру пресечения в качестве ареста Литуева, но суд отказался изменить меру пресечения, хотя и сам бизнесмен, и общественный защитник - уполномоченный по правам предпринимателей в Забайкальском крае Виктория Бессонова - настаивают на том, что Литуев никуда от суда не денется и у него хорошая репутация.

"Для Забайкалья - это значимое предприятие и заключение под стражу его руководителя может способствовать дестабилизации его деятельности. Избрание другой меры пресечения, не предусматривающей лишения свободы, например, залог, позволит как предприятию вести свою деятельность, так и продолжить работу следствия", - заявила в суде Бессонова.

В чем же обвиняют Егора Литуева? Уголовное дело, кстати, по данным СМИ, возбуждено по заявлению Янчукова. А поскольку по ст. 160 УК РФ проблематично осуждать предпринимателей, поэтому добавили еще пару статей. Внимание - о незаконной вырубке леса! Статья 260 УК РФ. Дело, по данным СМИ, возбуждено в апреле 2019 года - в отношении неопределенного круга лиц, так как кто именно вырубил интересующий следствие лес, не известно до сих пор, однако для "утяжеления" ст. 160 УК РФ данный факт подошел как нельзя лучше.

Адвокат Литуева Сергей Малюкин так описывает ситуацию: "Все спешные действия следственных органов по вывозу Егора Литуева в далекую забайкальскую Могочу были тщательно продуманы и направлены на то, чтобы не дать опомниться и предоставить мотивированные и документально обоснованные возражения по предъявленному обвинению и ходатайству об избрании меры пресечения. Подняли человека с постели для проведения обыска в квартире и до вечера без перерыва проводили следственные мероприятия, не давая ни еды, ни воды. После двух обысков, в квартире и офисе, Литуева доставили в ГУЭБиПК МВД России, где его задержали и вывезли в Читу. Утром следующего дня после 6-часового перелета привезли сразу на допрос в СЧ СУ УМВД России по Забайкальскому краю, который продлился более трех часов. Хотя задержан Литуев был в Москве, а следствие ведется в Чите, вопреки всякой логике, его повезли в Могочинский суд для избрания меры пресечения - а это еще 600 км. Кому какое дело до тех аргументов, что сам прииск, гендиректором которого является Егор Литуев, лес не вырубал"?

На "рабство" не тянет

Для нагнетания ситуации вокруг уголовного дела и создания негативного портрета бизнесмена-арестанта в ряде местных СМИ появились публикации о якобы "рабских" условиях на Ксеньевском прииске, текучке кадров, низкой оплате труда.

В ответ на это директор по персоналу ПАО "Ксеньевскиий прииск" Евгений Тивиков заявил: "На Ксеньевском прииске в 2019 году государственной инспекцией труда в Забайкальском крае проведены две проверки. Каких-либо нарушений по вопросам работы с персоналом, в частности по статье КоАП 5.27, не выявлено. Их просто нет. Хотите провести еще одну внеплановую проверку - милости просим. Также в 2019 году плановую проверку провело Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края. Не выявлено ни одного нарушения. Коэффициент текучести кадров в первом полугодии 2019 года составил порядка 1,5%. Это низкий показатель. Сравните, например, со стройками, где текучесть под 20%. Среднемесячная заработная плата на Ксеньевском прииске в 2018 году составила более 75 тысяч рублей. По итогам промывочного сезона в 2018 году практически все работники Ксеньевского прииска получили годовую премию, т. н. "тринадцатую зарплату".

Ситуация, когда на таком чувствительном участке экономики, как золотодобыча, происходят скандалы с арестами, стране совершенно не нужна

В некоторых публикациях Литуевых пытаются представить и эдакими временщиками, которые чуть ли не грабят Забайкалье. Но давайте обратимся к статье, которая красноречиво называется: "Принцип "Ксеньевского" - налоги остаются в Забайкалье". Ее опубликовала газета "Наш регион - Дальний Восток". Статья подготовлена еще до ареста Егора Литуева. Что же мы узнаем о принципах работы "временщиков" Литуевых? Оказывается, как отмечает Егор Литуев, за последние три года прииском было рекультивировано 600 га леса (в незаконной вырубке которого обвиняют теперь Литуева). Собственные экологические нормативы прииска превышают стандартные. "Руководители акционерного общества даже по отношению к своим подрядчикам выдвигают главное для совместной работы условие - эти структуры должны быть зарегистрированы исключительно там, где работают. Не в Москве и даже не в Чите. Соответственно, положенные по закону налоговые отчисления остаются в Забайкалье", - пишет издание. Кстати, только за 2018 год "Ксеньевский прииск" перечислил в бюджеты различных уровней около 300 млн рублей. Только в период с 2016 по 2018 годы расходы на благотворительность превысили 35,5 миллиона рублей. Понятно, что "Ксеньевский" в Забайкалье - свой. "По инициативе семьи Литуевых в 2003 году был построен без преувеличения самый красивый в Забайкалье храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона. Он, действительно, уникален, ведь тут в полной мере проявились традиции псковской архитектуры XV века", - рассказывает журналист.

Бумажные маски-шоу

Золотое правило: у кого золото, тот и устанавливает правила - и не удивительно, что одного уголовного дела показалось мало. В налоговую службу было подано заявление от имени акционера прииска о смене генерального директора, при этом без согласования второго акционера - Виктора Литуева. Что не соответствует не только уставу общества, но и законодательству РФ.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Чите отказалась вносить изменения в сведения Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о смене генерального директора ПАО "Ксеньевский прииск". Кроме того, Арбитражный суд Забайкальского края выдал определение о запрете Межрайонной инспекции ФНС №2 по г. Чите вносить изменения и производить регистрацию изменений в сведения Единого государственного реестра юридических лиц о смене единоличного исполнительного органа (генерального директора) публичного акционерного общества "Ксеньевский прииск" Литуева Егора Викторовича.

Правда, после выхода определения суда в ФНС Забайкалья повторно было направлено заявление о смене гендиректора. Ни определение суда, ни решение налогового органа не стали достаточным аргументом для отказа от второй попытки.

Добыча и охотники

Битва за золото - вовсе не частное дело двух хозяйствующих субъектов. Золотовалютные запасы России составляют примерно полтриллиона рублей. Страна сегодня делает ставку на приобретение золота у собственных добытчиков. За рубли. В условиях санкций это надежная подушка безопасности для государства. Поэтому Россия кровно заинтересована в стабильном рынке золотодобычи. Ситуация, когда на таком чувствительном участке экономики происходят скандалы с арестами, стране совершенно не нужна.

Тем более, что сегодня нашей властью задан вектор в ином - цивилизованном направлении. Как известно, Президент России Владимир Путин последовательно выступает за смягчение меры пресечения для попавших под следствие предпринимателей: "При отсутствии активных действий по ведению следствия, предприниматели, находящиеся под арестом, должны быть от заключения под стражу освобождены".

Неужели этот понятный вектор не актуален для правоохранительных и судебных органов Забайкальского края?