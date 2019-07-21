Кассовые сборы новых "Мстителей" близки к рекорду "Аватара"

Лента "Мстители: Финал" к 20 июля собрала в мировом прокате 2,7892 миллиарда долларов. До рекорда "Аватара" фильму осталось 500 тысяч долларов - эту сумму картина Marvel наберет в любом случае, уверяет журнал Variety со ссылкой на The Walt Disney Company.

Фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар" заработал в прокате 2,7897 миллиарда долларов и теперь практически стопроцентно будет отодвинут на второе место рейтинга.

Премьера фильма "Мстители: Финал" состоялась 24 апреля этого года и в первые же выходные он поставил кассовый рекорд - 1,2 миллиарда долларов. При этом в конце июня картина вышла в повторный прокат, что не оставило шансов рекордсмену.

Помимо "Мстителей" и "Аватара" еще три ленты в истории мирового проката отметились сборами свыше двух миллиардов долларов - "Титаник", "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Мстители: Война бесконечности".