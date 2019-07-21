Туристы обнаружили десятки мертвых китов на исландском полуострове

Во время вертолетной экскурсии на исландском полуострове Снайфедльснес к северу от Рейкьявика туристы обнаружили около 50 погибших круглоголовых китов. У ученых есть версия, что стало причиной массовой гибели животных, пишет Spiegel.

Тела круглоголовых китов, млекопитающих из рода гринды семейства дельфиновые, были обнаружены в минувший четверг американскими туристами на удаленном пляже полуострова. Видео с десятками безжизненных тел на песке они передали в местную полицию. Как долго киты тут находятся, пока неясно, как и то, что с ними произошло. У биолога Эдды Элизабет Магнусдоттир есть предположение, что могло стать причиной массовой гибели млекопитающих.

Эти животные отличаются сильными социальными связями - не исключено, что многие выбросились на берег поддержать соплеменников. Но поскольку в этом районе сильные течения и мелкое дно, это затруднило выход китов обратно в открытое море.

Роберт Арнар Стефанссон из института естественной истории Западной Исландии отметил, что в последние годы на пляжах полуострова находили китов, но редко в таких больших количествах.