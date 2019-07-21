Кокорин и Мамаев рассказали, что пребывание в колонии стало уроком

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, в настоящее время отбывающие тюремные сроки, рассказали, как на их жизненные взгляды повлияло пребывание в колонии.

"Если кто-то от нас ждет слез, этого все равно не будет, - приводят слова Мамаева "Вести". - То, что говорили, что мы на судах смеемся. Плакать, чтобы вся страна радовалась, что мы попали в эту ситуацию? Здесь мы будем так же, как и на свободе, стараться быть на первых ролях, вносить свой вклад, насколько это возможно, в развитие спорта в колонии".

"Мне много что дало пребывание здесь, нахождение в изоляции. На мой взгляд, я стал только сильнее, и сломать меня будет очень тяжело. Не могу сказать, что невозможно, но очень тяжело. Потому что ту школу, которую прошли мы здесь, не думаю, что мы смогли бы получить ее на свободе. Для меня, как для мужчины, это был огромный урок и путь. Для кого-то это болезнь, у кого-то еще какие-то обстоятельства", - заявил футболист.

Кокорин со своей стороны отметил, что "колония дает понимание, что ты находишься здесь за содеянное". "Ты исправляешься и понимаешь, что ты должен делать. В СИЗО у меня такого понимания не было. Ты еще больше понимаешь, для тебя имеет ценность в жизни, чем ты хочешь заниматься, как ты скучаешь по родным и близким. Лишний раз уже никуда не пойдешь: подумаешь, надо тебе это или нет", - подчеркнул он.

В октябре прошлого года оба футболиста приняли участие в двух потасовках в центре Москвы. По итогам рассмотрения дела суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, а Кокорина - к полутора годам. Оба отбывают сроки в колонии, находящейся в Белгородской области, куда они были этапированы 4 июля. Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября этого года, Кокорин - 7 декабря.