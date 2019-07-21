Корейские дождь и ветер не напугали участников соревнований по хайдайвингу

На заключительном финале соревнований по прыжкам в воду на ЧМ в Кванджу присутствовал известный хайдайвер, чемпион мира 2015 года и многократный победитель Мировой серии британец Гэри Хант.

Он попробует побороться за титул и в этот раз. Первые раунды соревнований пройдут уже в понедельник. Но в тот день Хант решил пропустить тренировку. И не только ради того, чтобы посмотреть на уникальный по сложности прыжок с 10-метровой вышки китайца Ян Цзяня. Дело в том, что хайдайверов подвела погода. Некоторые тренировки перенесли по времени.

Столица ЧМ не попала в эпицентр тайфуна, но в минувшую пятницу марафонцы уже прошли испытание дождем и ветром во время заплыва на 25 км. В разных регионах выпало много осадков, ветер поднимался до 72 км/ч! А 27-метровая вышка вообще объект повышенной опасности. Но организаторы заверили, что на каждой обязательно стоит прибор, измеряющий скорость ветра. Запас прочности конструкции тоже известен, и рисковать здоровьем даже таких отчаянных парней, как хайдайверы, никто не будет.

Гэри Хант тоже заверил корреспондента "РГ", что сами соревнования непременно состоятся. Тем более что тайфун уже потерял силу: "Я, например, пропустил одну из тренировок. Но ребята прыгали и в дождь. Мы привыкли выступать при любой погоде. Разве что гром и молния могут нас остановить. Как говорится, шоу должно продолжаться. Уверен, что об отмене соревнований речи не идет. К понедельнику все наладится".

Первая половина чемпионата позади. Можно подводить промежуточные итоги. В марафонском плавании на волне были немцы и бразильцы. Среди синхронистов равных не было сборной России, которая выиграла девять золотых медалей из десяти возможных. В одной дисциплине наши русалки по традиции просто не принимали участия. Такой же стопроцентный результат в прыжках в воду показали китайцы: 12 побед в 12 финалах.

На старт в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина они не вышли. Как говорит главный тренер нашей команды Светлана Моисеева, возможно, снялись из "политкорректности": чтобы шанс на "золото" появился у спортсменов из других стран.

Россияне тоже смогли достойно завершить турнир: четыре олимпийские лицензии, три "серебра" и одна "бронза". Александр Бондарь стал третьим в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки. В последний раз медаль в этом виде программы у россиян была на ЧМ-2007. В Мельбурне Глеб Гальперин завоевал чемпионский титул. Бондарь считает, что снова подвинуть китайцев вполне реальная задача.

Довольны своим выступлением в Кванджу?

Александр Бондарь: Больше да, чем нет. Знаю, что могу прыгать лучше. Хочется быть стабильнее.

Чемпион на вышке Ян Цзянь почти идеально исполнил самый сложный прыжок в мире с коэффициентом 4,1. Не возникает ощущения, что бороться бесполезно?

Александр Бондарь: В нашем виде спорта случается всякое . Будем работать и стараться, чтобы получалось не почти все, а абсолютно все. Считаю, что с китайцами бороться можно. Когда у меня прыжки будут на уровень выше, им будет сложнее психологически.

Ситуация на трехметровом трамплине, когда британец Джек Ло в последнем прыжке упустил "золото", чему-то научит других?

Александр Бондарь: Все мы учимся на своих и на чужих ошибках. Я думаю, Джек сильный человек. Он отпустит ситуацию, забудет, продолжит тренировки и на Олимпиаде сделает то, что должен.

Где было сложнее бороться за медали, здесь или в Будапеште в 2017-м?

Александр Бондарь: Стало чуть тяжелее. И дело не в том, что после "серебра" в синхроне с Минибаевым от меня ждали большего. Во-первых, я стал старше. Чувствую физически. Нет той легкости в исполнении. Хотя, возможно, где-то не доработал, не так много времени уделял подкачке. Буду с тренером разбираться. Во-вторых, у меня родилась дочь, больше ответственности.

Как вообще семейному человеку дается профессиональный спорт?

Александр Бондарь: Психологически нелегко. Больше месяца не был дома. Уезжал - дочь не ходила. Приеду - будет делать первые шаги. Но спортивные задачи остаются. Заработанные здесь лицензии не именные, так что надо отобраться на Олимпиаду и шлифовать программу.