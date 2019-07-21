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21.07.2019 13:44
Рубрика: В мире

Корреспондент "РГ" в Греции прочитал лекцию китайским студентам

Текст: Денис Кабанов (Афины)

Собственный корреспондент "РГ" в Греции Александр Гасюк прочитал лекцию о современных международных отношениях группе китайских студентов, прибывших в Афины в рамках "летней школы" по изучению сотрудничества ЕС-КНР.

В рамках данной учебной программы, впервые проводящийся в Греции под эгидой Международного центра европейских исследований (CIFE) и Греческого фонда европейской и международной политики (ELIAMEP), студенты из Поднебесной в течение двух недель слушают курс лекций ведущих местных политологов, экспертов и журналистов, а также посещают госучреждения и знакомятся с историей и достопримечательностями Эллады.

Выступая перед крупной группой обучающихся одного из ведущих и самых престижных китайских ВУЗов - Юньнаньского университета, представитель "РГ" рассказал о достигнутой беспрецедентной динамике в отношения России и Китая. Указал на эффективное взаимодействие Москвы и Пекина на международных площадках на фоне роста непредсказуемости поведения отдельных стран, а также нелегитимных попыток Запада нанести ущерб экономикам и национальным интересам двух стран.

Отдельно собкор "РГ" остановился на развитии сотрудничества СМИ наших государств. В частности, рассказал об открытой в июне с.г. в редакции "Российской газеты" совместной с Медиакорпорацией КНР аналитической студии "Россия и Китай: события и комментарии", а также о выпускаемом при поддержке "РГ" журнале "Дыхание Китая", ставшим настоящим брендом сотрудничества российских и китайских журналистов.

Со своей стороны, китайские студенты активно интересовались мнением собкора "РГ" о ситуации в РФ и вокруг нее, оценками перспектив политического и экономического партнерства Москвы и Пекина, ролью СМИ в современной России и особенностями журналистики в нашей стране, а также историей российско-греческих связей.

В завершении мероприятия сотрудница департамента международного сотрудничества и обменов Юньнаньского университета Ли Ченжи от имени студентов КНР поблагодарила представителя "РГ" за прочитанную лекцию и отметила растущий интерес в китайских ВУЗах к изучению России.

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