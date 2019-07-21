Косачев: Для Зеленского наступает время настоящей ответственности

Экзитполы дают вполне прогнозировавшую палитру нового расклада политических сил на Украине. Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную Раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную. Порошенко и иже с ним окончательно уходят в историю. Равно как и наиболее экстремистские политические силы Украины.

Удастся ли Зеленскому решить задачу-максимум, а именно получить собственное большинство, покажет окончательный подсчет голосов по одномандатным округам.

Второе место "Оппозиционной платформы - за жизнь" само по себе почетно и успешно. Но вес этого второго места может оказаться любым от максимального до минимального в зависимости от окончательного расклада сил опять же по одномандатным округам. Держим пальцы, чтобы стрелка политических весов склонилась-таки к максимальной отметке. От этого, кстати, во многом будут зависеть и перспективы восстановления двусторонних межпарламентских отношений.

И опять о Зеленском. Если его артистический период можно сравнить с политическим детством, то период между победой на президентских выборах и нынешним днем стал его отрочествам. Теперь в любом случае наступает президентская юность, ссылаться на деструктивный парламент больше не удастся. Достанет ли Зеленскому политической зрелости, чтобы выстроить в Верховной Раде дееспособную коалицию, а с Верховной Радой - конструктивное сотрудничество, покажут ближайшие дни.

Но детство и отрочество для президента Зеленского сегодня совершенно точно заканчиваются. Наступает время настоящей ответственности.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.