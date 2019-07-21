"Локомотив" одержал первую победу в новом сезоне РПЛ

Московский "Локомотив" добился волевой победы над "Тамбовом" (2:1) в матче второго тура чемпионата страны. Счет открыли гости, но голы Эдера и Владислава Игнатьева принесли "красно-зеленым" три очка.

Встреча в Черкизово началась обескураживающе для "Локомотива": уже на шестой минуте после грубейшей ошибки Ведрана Чорлуки, на ровном месте потерявшего мяч, дебютанты РПЛ ринулись в атаку и открыли счет. Сделал это Михаил Костюков.

Впрочем, еще по ходу первого тайма москвичи не только отыгрались, но и вышли вперед. В течение двух минут сначала португалец Эдер, а затем Игнатьев забили два мяча. Отдельно стоит отметить гол Эдера, здорово пробившего в касание после передачи с фланга.

Вторая половина прошла с небольшим преимуществом "Локомотива", хотя сказать, что у голкипера гостей Гиорги Шелии было много работы, будет преувеличением. Что касается атак "Тамбова", то самый опасный момент в чужой штрафной команда Александра Григоряна создала уже в концовке встречи, когда после удара Олабирана Муйвы Гилерме выручил своих партнеров.

Как итог - 2:1. "Локомотив" одержал первую победу в новом сезоне Премьер-лиги и с четырьмя очками поднялся на пятое место в таблице.